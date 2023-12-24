Festival Calendar 2024: Holi, Janmashtami, Dussehra, Diwali, Eid, Bhai Dooj dates; check list

Lifestyle
Let's delve into the comprehensive schedule of festivals and fasting days from January through December 2024.
As we approach the dawn of 2024, anticipation brews for a year brimming with exciting events, especially the much-awaited festivals. Among these, the onset of the year will be marked by the auspicious Ayushman Yoga. This guide aims to outline the dates of major festivals throughout the year, aiding in your planning and anticipation.
The festivities kick off with Makar Sankranti on January 15, 2024, heralding a series of celebrations. Following closely is Basant Panchami on February 14, followed by Shivaratri in March, and the vibrant jubilance of Holi. Let's delve into the comprehensive schedule of festivals and fasting days from January through December 2024.
Festivals 2024:
January:
January 14, 2024 (Sunday)- Lohri
January 15, 2024 (Monday) - Makar Sankranti, Pongal, Uttarayan
January 17, 2024 (Tuesday) - Guru Gobind Singh Jayanti
February:
February 14, 2024 (Wednesday) - Basant Panchami, Saraswati Puja
March:
March 24, 2024 (Sunday) - Holika Dahan, Phalguna Purnima Vrat
March 25, 2024 (Monday) - Holi (Dhulendi), Chaitanya Mahaprabhu Jayanti, Lunar Eclipse
March 27, 2024 (Wednesday) - Holi Bhai Dooj
March 29, 2024 (Friday)- Good Friday
March 31, 2024 (Sunday)- Easter
April:
April 9, 2024 (Tuesday) - Chaitra Navratri, Ugadi, Ghatsthapana, Gudi Padwa, Jhulelal Jayanti
April 10, 2024 (Wednesday)- Eid-al-Fitr, Ramadan
April 13, 2024 (Saturday)- Baisakhi
April 17, 2024 (Wednesday) - Chaitra Navratri Parana, Ram Navami, Swami Narayan Jayanti
April 23, 2024 (Tuesday) - Hanuman Jayanti, Chaitra Purnima Vrat
June:
June 17, 2024 (Monday)- Eid-Al-Adha, Bakrid
July:
July 8, 2024 (Monday)- Islamic New Year
July 17, 2024 (Wednesday)- Muharram
July 21, 2024 (Sunday) - Guru Purnima, Vyasa Purnima
August:
August 7, 2024 (Wednesday) - Hariyali Teej
August 19, 2024 (Monday) - Raksha Bandhan, Shravan Purnima Vrat,
August 26, 2024 (Monday) - Janmashtami
August 27, 2024 (Tuesday) - Dahi Handi
September:
September 7, 2024 (Saturday) - Ganesh Utsav Begins, Ganesh Chaturthi
September 15, 2024 (Sunday) - Pradosha Vrat (Shukla), Onam/Thiruvonam, Vamana Jayanti
September 16, 2024 (Monday)- Eid-e-Milad
September 17, 2024 (Tuesday) - Anant Chaturdashi, Ganesh Visarjan
September 18, 2024 (Wednesday) - Bhadrapada Purnima Vrat, Pitru Paksha Begins, Chandra Grahan
October:
October 3, 2024 (Thursday) - Sharad Navaratri, Ghatasthapana
October 10, 2024 (Thursday) - Navapatrika Puja
October 11, 2024 (Friday) - Durga Maha Navami Puja, Durga Maha Ashtami Puja
October 12, 2024 (Saturday) - Dussehra, Sharad Navaratri Parana
October 13, 2024 (Sunday) - Durga Visarjan
October 20, 2024 (Sunday)- Karwa Chauth
October 29, 2024 (Tuesday) - Dhanteras, Pradosha Vrat (Krishna)
October 30, 2024 (Wednesday) - Masik Shivaratri
October 31, 2024 (Thursday) - Narak Chaturdashi
November:
November 1, 2024 (Friday) - Diwali, Kartik Amavasya
November 2, 2024 (Saturday) - Govardhan Puja
November 3, 2024 (Sunday) - Bhai Dooj
November 7, 2024 (Thursday) - Chhath Puja
December:
December 25, 2024 (Wednesday) - Christmas