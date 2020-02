Lahore Qalandars vs Marylebone Cricket Club, Dream11 Prediction: Best picks for LAH vs MAR in MCC tour of Pakistan

Dream11 Prediction - Lahore Qalandars vs Marylebone Cricket Club

LAH vs MAR Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Lahore Qalandars vs Marylebone Cricket Club, February 14 at the Gaddafi Stadium in Lahore.

Lahore Qalandars vs Marylebone Cricket Club, (LAH vs MAR) Dream11

Wicketkeeper – Michael Burgess

Batters – Sohail Akhtar, Salman Butt, Fakhar Zaman, Kumar Sangakkara (VC), Arron Lilley

All-Rounders – Roelof van der Merwe, Mohammad Hafeez (C)

Bowlers – Shaheen Afridi, Haris Rauf, Safyaan Sharif

LAH vs MAR My Dream11 Team

Michael Burgess, Sohail Akhtar, Salman Butt, Fakhar Zaman, Kumar Sangakkara (VC), Arron Lilley, Roelof van der Merwe, Mohammad Hafeez (C), Shaheen Afridi, Haris Rauf, Safyaan Sharif

LAH vs MAR Probable Playing 11

LAH vs MAR Squad:

Lahore Qalandars: Sohail Akhtar (C), Mohammad Hafeez, Shaheen Afridi, Haris Rauf, Salman Butt, Usman Shinwari, Fakhar Zaman, Jaahid Ali, Raja Farzan, Faizan Khan, Dilbar Hussain.

Marylebone Cricket Club: Michael Burgess (WK), Kumar Sangakkara (C), Arron Lilley, Will Rhodes, Ravi Bopara, Ross Whiteley, Roelof van der Merwe, Michael Leask, Oliver Hannon-Dalby, Fred Klaassen, Safyaan Sharif.

