Tallinn Stallions vs Eesti Tigers, Dream11 Prediction: Best picks for TST vs ET today in ECS T10 Tallinn

Dream11 Prediction: Tallinn Stallions vs Eesti Tigers - ECS T10 Tallinn

TST vs ET Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Tallinn Stallions vs Eesti Tigers in ECS T10 Tallinn match today, July 26.

Tallinn Stallions vs Eesti Tigers (TST vs ET) Dream11

WickETkeeper – Sajib Sharma

Batsmen – Habib Khan, Shan Malik, Bilal Masud

Allrounders – Hafizul Islam, Walid Khan, Ali Masood, Ehtesham Sheikh

Bowlers – Elias Hasan, Obaid Anwar, Wahid Nazir

TST vs ET My Dream11 Team

Sajib Sharma, Chirag Suri (VICE CAPTAIN), Muhammad Usman, Khalid Mahmood, Graeme Cremer, Ghulam Farid, Hamad Arshad, Ameer Hamza, Q Anwar, A Manan, S Singh

TST vs ET Probable Playing11

Tallinn Stallions: Sajib Sharma, Shan Malik, Saif Malik, Bilal Masud, Abdul Saboor, Ali Masood, Ehtesham Sheikh, Junaid Qazi, Obaid Anwar, Wahid Nazir and Adeel Sabir

Eesti Tigers: Ashraful Shuvo, Hafizul Islam, Walid Khan, Moniruzzaman Monir(C)(WK), Rishikesh Ram Shankaran, Habib Khan, Bejon Sarker, Shariful Sharif, Elias Hasan, Farhan Tarafder, Hafizur Rahman