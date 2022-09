Navratri 2022: Mantras to chant during 9-day festival, its significance

File photo

Shardiya/Sharad Navratri, an auspicious Hindu festival dedicated to Goddess Durga, is scheduled to begin on September 26 with Ghatasthapana and conclude on October 5 with Vijay Dashami and Durga Visarjan.

Goddess Durga, who is also known as Goddess Kali and Goddess Shakti represents female power and emancipation. Chanting the mantras during the nine days of Navratri is important, according to the Vedas and other sacred texts. It is believed that, reciting the mantras, sharpens the concentration, which is important for removing impurities from the spirit and intellect.

Here, we have shared the mantras that you should chant for the nine days of Navratri.

Day 1

दे वाद्द्रिछतलाभाय चंद्रार्धकृतशेखराम |

वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीम्‌ ||

Vandē vāddrichatalābhāya candrārdhakr̥taśēkharāma |

vr̥ṣārūḍhāṁ śūladharāṁ śailaputrī yaśasvinīm‌ ||

Day 2nd

दधाना करपद्माभ्यामक्षमालाकमण्डलू।

देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा॥

Dadhanakara Padmabhyam akshamala kamandalam |

Devi prasidathu mayi rahmacharinya nuththama ||

Day 3rd

पिण्डज प्रवरारुढ़ा चण्डकोपास्त्र कैर्युता |

प्रसादं तनुते मह्यं चंद्र घंष्टेति विश्रुता ||

Piṇḍaja pravarāruṛhā caṇḍakōpāstra kairyutā |

prasādaṁ tanutē mahyaṁ candra ghanṣṭēti viśrutā ||

Day 4th

सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च ।

दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा शुभदास्तु मे ॥

Surāsampūrṇakalaśaṁ rudhirāplutamēva cha |

Dadhānā hastapadmābhyāṁ kūṣmāṇḍā śubhadāstu mē ||

Day 5th

'Puja Mantra': Devotees of Skandamata Devi chant 'Om Devi Skandamatayai Namah' a hundred and eight times.

Prarthana: Simhasanagata Nityam Padmanchita Karadvaya || Shubhadastu Sada Devi Skandamata Yashasvini

Stuti: Ya Devi Sarvabhuteshu Ma Skandamata Rupena Samsthita ||

Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah

Day 6th

Maa Katyayani Mantras

1. ॐ देवी कात्यायन्यै नमः॥ Om Devi Katyayanyai Namah



2. चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना।

कात्यायनी शुभं दद्याद् देवी दानवघातिनी॥

Chandrahasojjvalakara Shardulavaravahana।

Katyayani Shubham Dadyad Devi Danavaghatini॥

3. या देवी सर्वभू‍तेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

Ya Devi Sarvabhuteshu Ma Katyayani Rupena Samsthita।

Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah॥

Day 7th

Kalratri Mantras

ॐ देवी कालरात्र्यै नमः॥

Om Devi Kalaratryai Namah॥

एकवेणी जपाकर्णपूरा नग्ना खरास्थिता।

लम्बोष्ठी कर्णिकाकर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी॥

वामपादोल्लसल्लोह लताकण्टकभूषणा।

वर्धन मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयङ्करी॥

Ekaveni Japakarnapura Nagna Kharasthita।

Lamboshthi Karnikakarni Tailabhyakta Sharirini॥

Vamapadollasalloha Latakantakabhushana।

Vardhana Murdhadhwaja Krishna Kalaratrirbhayankari॥

या देवी सर्वभू‍तेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

Ya Devi Sarvabhuteshu Ma Kalaratri Rupena Samsthita।

Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah॥

Day 8th

Mahagauri Mantras

ॐ देवी महागौर्यै नमः॥

Om Devi Mahagauryai Namah॥

श्वेते वृषेसमारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः।

महागौरी शुभं दद्यान्महादेव प्रमोददा॥

Shwete Vrishesamarudha Shwetambaradhara Shuchih।

Mahagauri Shubham Dadyanmahadeva Pramodada॥

या देवी सर्वभू‍तेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

Ya Devi Sarvabhuteshu Maa Mahagauri Rupena Samsthita।

Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah॥

Day 9th

सिद्धगधर्व यक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि।

सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी।।

Sid’dhagadharva yakṣādyairasurairamarairapi |

Sēvyamānā sadā bhūyāta sid’dhidā sid’dhidāyinī ||