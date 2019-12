India vs West Indies, 1st T20I Dream11 Prediction: Best picks for IND vs WI today

Dream11 Prediction - India vs West Indies 1st T20I

IND vs WI Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for India vs West Indies 1st T20I match today, December 6 at the Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad.

India vs West Indies 1st T20I (IND vs WI) Dream11

Wicketkeeper – Denesh Ramdin

Batters – Shreyas Iyer, Rohit Sharma (C), Shimron Hetmyer, Virat Kohli

All-Rounders – Shivam Dube, Kieron Pollard (VC), Ravindra Jadeja

Bowlers – Yuzvendra Chahal, Bhuvneshwar Kumar, Kesrick Williams

Denesh Ramdin, Shreyas Iyer, Rohit Sharma (C), Shimron Hetmyer, Virat Kohli, Shivam Dube, Kieron Pollard (VC), Ravindra Jadeja, Yuzvendra Chahal, Bhuvneshwar Kumar, Kesrick Williams

IND vs WI Probable Playing 11

India: KL Rahul, Rohit Sharma, Virat Kohli (C), Shreyas Iyer/Manish Pandey, Rishabh Pant (WK), Ravindra Jadeja, Shivam Dube, Washington Sundar, Bhuvneshwar Kumar, Deepak Chahar, Yuzvendra Chahal.

West Indies: Evin Lewis, Lendl Simmons/Brandon King, Shimron Hetmyer, Denesh Ramdin (WK), Kieron Pollard (C), Fabian Allen, Jason Holder, Keemo Paul, Sheldon Cottrell, Kesrick Williams, Hayden Walsh Jr.

IND vs WI Squad:

India (From): Rohit Sharma, Lokesh Rahul, Virat Kohli(c), Shreyas Iyer, Manish Pandey, Rishabh Pant(w), Shivam Dube, Bhuvneshwar Kumar, Deepak Chahar, Washington Sundar, Ravindra Jadeja, Kuldeep Yadav, Yuzvendra Chahal, Mohammed Shami, Sanju Samson

West Indies (From): Lendl Simmons, Evin Lewis, Brandon King, Shimron Hetmyer, Kieron Pollard(c), Denesh Ramdin(w), Jason Holder, Keemo Paul, Fabian Allen, Hayden Walsh, Sheldon Cottrell, Nicholas Pooran, Kesrick Williams, Khary Pierre, Sherfane Rutherford

