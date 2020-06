Union Berlin Vs Paderborn, Dream11 Prediction: Best picks for UNN vs PDB today in Bundesliga 2020

Dream11 Prediction - Union Berlin vs Paderborn

UNN vs PDB Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Union Berlin vs Paderborn match today, June 17.

Union Berlin vs Paderborn: My Dream11 Team

Goal-keeper: Leopold Zingerle

Defenders: Christopher Trimmel, Marvin Friedrich, Christian Strohdiek

Midfielders: Marius Bulter, Robert Andrich, Klaus Gjasula, Sebastian Vasiliadis

Forwards: Sebastian Andersson, Marcus Ingvartsen, Dannis Srbeny

Union Berlin vs Paderborn: Probable Playing 11

Union Berlin: Gikiewicz, Trimmel, Friedrich, Schlotterbeck, Reichel, Gentner, Andrich, Ingvartsen, Malli, Bülter, Andersson

Paderborn: Zingerle, Jans, Strohdiek, Hünemeier, Collins, Pröger, Gjasula, Vasiliadis, Holtmann, Srbeny, Mamba

Union Berlin vs Paderborn: Match details

The match will be played on June 17, 2020, Wednesday. It will start at 12:00 AM at Stadion An der Alten Forsterei, Berlin.