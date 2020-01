Australia U19s vs West Indies U19s, Dream11 Prediction: Best picks for AUS-Y vs WI-Y today in ICC U19 World Cup 2020

Dream11 Prediction - AustraliaU19 vs West IndiesU19

AUS-Y vs WI-Y Tri-Series Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Australia U19 vs West IndiesU19 match today, January 18.

Australia-Y vs WIhanistan-Y (AUS-Y vs WI-Y) Dream11

Wicketkeeper – Leonardo Julian

Batsmen – Mackenzie Harvey (C), Sam Fanning, Kimani Melius (VC)

Allrounders – Oliver Davies, Matthew Forde, Tanveer Sangha, Nyeem Young

Bowlers – Ashmead Nedd, Todd Murphy, Corey Kelly

AUS-Y vs WI-Y My Dream11 Team

Leonardo Julian, Mackenzie Harvey (C), Sam Fanning, Kimani Melius (VC), Oliver Davies, Matthew Forde, Tanveer Sangha, Nyeem Young, Ashmead Nedd, Todd Murphy, Corey Kelly

AUS-Y vs WI-Y Probable Playing11

Team Australia(Playing XI): Liam Scott, Sam Fanning, Mackenzie Harvey (C), Lachlan Hearne, Oliver Davies, Patrick Rowe (WK), Todd Murphy, Tanveer Sangha, Liam Marshall, Corey Kelly, Bradley Simpson.

Team West Indies (Playing XI): Kimani Melius (C), Mbeki Joseph, Leonardo Julian (WK), Kevlon Anderson, Matthew Patrick, Antonio Morris, Matthew Forde, Joshua James, Nyeem Young, Ashmead Nedd, Jayden Seales.

