Barcelona vs Valladolid Dream11 Prediction: Best picks for BAR vs VLD match in La Liga 2019-20

Dream11 Prediction- Barcelona vs Valladolid

BAR vs VLR Dream11 Team, La Liga 2019: Fantasy cricket predictions and tips for Barcelona vs Valladolid La Liga match today at the Camp Nau on Wednesday, October 30.

BAR vs VLR Dream11 Predictions

Goalkeeper: Ter Stegen

Defenders: Pique, Alba, Olivas

Midfielders: Plano, Villa, Alcaraz, Busquets

Forwards: Messi, Suarez, Griezmann

BAR vs VLR My Dream11 Team

Ter Stegen, Pique, Alba, Olivas, Plano, Villa, Alcaraz, Busquets, Messi, Suarez, Griezmann

BAR vs VLR Probable Starting 11

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong, Arthur; Messi, Suarez, Griezmann.

Valladolid: Masip; Moyano, Salisu, Olivas, Nacho; Antonito, Fernandez, Michel, Villa; Guardiola, Plano.

BAR vs VLR: Match Details

This La Liga 2019-20 season match will take place at Camp Nou. The match will start at 01:45 AM IST on Wednesday.

