Marsta CC vs Stockholm International CC, Dream11 Prediction: Best picks for MCC vs SICC in ECS T10 Stockholm Botkyrka

Dream11 Prediction: Marsta CC vs Stockholm International CC - ECS T10 Stockholm Botkyrka League 2020

MCC vs SICC Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Stockholm International CC vs Varmdo CC in ECS T10 Stockholm Botkyrka League 2020 match today, July 9.

Marsta CC vs Stockholm International CC (MCC vs SICC) Dream11

Wicketkeeper – Sarmad Imtiaz

Batsmen – Aweem Ullah, Usman Rafique, Hamid Mahmood

Allrounders – Ajmal Raza, Sweed Ullah, Waqas Haider (C), Hassan Mehmood

Bowlers – Kamran Ali, Bilal Muhammad (VC), Abrar Ahmad

MCC vs SICC My Dream11 Team

S Imtiaz, H Mehmood(VC), A Ullah, U Rafique, W Haider(C), S Ullah, H Mehmood, A Raza, B Muhamad, K Ali

MCC vs SICC Probable Playing11

Marsta CC: W Anis, U Muzamal, D Jahanzeb, M Aslam, S Ullah, U Arif, Q Ilyas, F Iqbal, B Momand, K Ali, P Rehman

Stockholm International Cricket: S Imtiaz, U Rafique, A Nazir, Y Saleemi, U Afzal, N Anjum, H Mehmood, A Ahmad, Z Malik, F Hameed, B Muhammad