PSV Hann Munden vs VFB Fallersleben, Dream11 Prediction: Best picks for PSV vs VFB in ECS T10 Kummerfeld series

Dream11 Prediction: PSV Hann Munden vs VFB Fallersleben - ECS T10 Kummerfeld series

PSV vs VFB Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for PSV Hann Munden vs VFB Fallersleben in ECS T10 Kummerfeld series match today, June 30.

PSV Hann Munden vs VFB Fallersleben (PSV vs VFB) Dream11

Wicketkeeper – S Kannan

Batsmen – A Ahmad, I Hafiz, S Jan

Allrounders – V Shetye, N Khan, S Kumar, A Zadran

Bowlers – S Siddiqui, Z Khan and A Khan Safi

PSV vs VFB My Dream11 Team

S Kannan, A Ahmad, I Hafiz, S Jan, A Ahmad, I Hafiz, S Jan, S Siddiqui, Z Khan and A Khan Safi

PSV vs VFB Probable Playing11

PSV Hann Munden: S Darwesh, D Khan Aryubi, H Shinwari, I Zazai, S Kannan, M Khan Jr, S Ahmed, A Wajid Khan, G Akbar Dargey, D Rana and W Amini.

VFB: S Jan, S Kannan, K Deshpande, J Siddiaha, S Kumar, S Siddiqui, M Badhe, S Vasisth, K Bolla, R Kaul and V Shetye

Check Dream11 Prediction / PSV Dream11 Team / Cossonay CC Dream11 Team / VFB Dream11 Team / La Soufriere Hikers Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more.