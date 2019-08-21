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Canada vs USA Dream11 Prediction: Best picks for CAN vs USA today in ICC Men’s T20 World Cup Americas Region

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Canada vs USA

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Written By

Edited By

Snehadri Sarkar

Source

DNA webedesk

Updated: Aug 21, 2019, 03:52 PM IST

Dream11 Prediction - Canada vs USA

CAN vs USA ICC Men’s T20 World Cup Americas Region Final Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Canada vs USA match today, August 21.

Canada vs USA Thunder Dream11(CAN vs USA)

Wicketkeeper: Jaskaran Malhotra

Batsmen: Nitish Kumar, Aaron Jones, Navneet Dhaliwal, Timil Patel, Ravinderpal Singh

Allrounders: Hayden Walsh Jr

Bowlers: Romesh Eranga, Nisarg Patel, Nikhil Dutta, Dilon Heyliger

CAN vs USA My Dream11 Team 

Jaskaran Malhotra (WK), Nitish Kumar, Aaron Jones (C), Navneet Dhaliwal,  Timil  Patel, Ravinderpal Singh, Hayden Walsh Jr, Romesh Eranga (VC), Nisarg Patel, Nikhil Dutta, Dilon Heyliger.

CAN vs USA Probable Playing 11

Team Canada (Playing XI): Navneet Dhaliwal (C), Rodrigo Thomas, Ravinderpal Singh, Nitish Kumar, Hamza Tariq (WK), Nikhil Dutta, Saad bin Zafar, Abraash Khan, Dilon Heyliger, Rizwan Cheema, Romesh Eranga.

Team USA (Playing XI): Jaskaran Malhotra (WK), Xavier Marshall, Steven Taylor, Aaron Jones, Monank Patel, Timil Patel, Hayden Walsh Jr, Nisarg Patel, Timroy Allen, Saurabh Netravalkar (C), Cameron Gannon.

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