Canada vs USA Dream11 Prediction: Best picks for CAN vs USA today in ICC Men’s T20 World Cup Americas Region
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Canada vs USA
Written By
Edited By
Snehadri Sarkar
Source
DNA webedesk
Dream11 Prediction - Canada vs USA
CAN vs USA ICC Men’s T20 World Cup Americas Region Final Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Canada vs USA match today, August 21.
Canada vs USA Thunder Dream11(CAN vs USA)
Wicketkeeper: Jaskaran Malhotra
Batsmen: Nitish Kumar, Aaron Jones, Navneet Dhaliwal, Timil Patel, Ravinderpal Singh
Allrounders: Hayden Walsh Jr
Bowlers: Romesh Eranga, Nisarg Patel, Nikhil Dutta, Dilon Heyliger
CAN vs USA My Dream11 Team
Jaskaran Malhotra (WK), Nitish Kumar, Aaron Jones (C), Navneet Dhaliwal, Timil Patel, Ravinderpal Singh, Hayden Walsh Jr, Romesh Eranga (VC), Nisarg Patel, Nikhil Dutta, Dilon Heyliger.
CAN vs USA Probable Playing 11
Team Canada (Playing XI): Navneet Dhaliwal (C), Rodrigo Thomas, Ravinderpal Singh, Nitish Kumar, Hamza Tariq (WK), Nikhil Dutta, Saad bin Zafar, Abraash Khan, Dilon Heyliger, Rizwan Cheema, Romesh Eranga.
Team USA (Playing XI): Jaskaran Malhotra (WK), Xavier Marshall, Steven Taylor, Aaron Jones, Monank Patel, Timil Patel, Hayden Walsh Jr, Nisarg Patel, Timroy Allen, Saurabh Netravalkar (C), Cameron Gannon.
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