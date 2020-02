Australia Women vs India Women, Dream11 Prediction: Best picks for AUSW vs INDW today in Women’s Tri-Nation T20I Serie

Dream11 Prediction - Australia Women vs India Women

AUS-W vs IND-W Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Australia vs India T20I match, February 1 at Manuka Oval in Canberra.

Australia Women vs India Women Women match (AUS vs IND) Dream11

Wicketkeeper – Alyssa Healy

Batters – Smriti Mandhana (C), Jemimah Rodrigues, Beth Mooney

All-Rounders – Harmanpreet Kaur, Deepti Sharma, Ellyse Perry (VC), Annabel Sutherland

Bowlers – Rajeshwari Gayakwad, Radha Yadav, Georgia Wareham.

AUSW vs INDW Probable Playing 11

Australia Possible XI: Alyssa Healy (WK), Beth Mooney, Ashleigh Gardner, Meg Lanning (C), Ellyse Perry, Rachel Haynes, Jess Jonassen/Sophie Molineux, Annabel Sutherland, Delissa Kimmince, Georgia Wareham, Megan Schutt.

India Possible XI: Shafali Verma, Smriti Mandhana, Jemimah Rodrigues, Harmanpreet Kaur (C), Veda Krishnamurthy, Deepti Sharma, Taniya Bhatia (WK), Shikha Pandey, Arundhati Reddy, Rajeshwari Gayakwad, Radha Yadav.

