Barbarian CC vs Indo-Bulgarian CC Dream11 Prediction: Best picks for BAR vs IBCC in ECS T10 Bulgaria

Dream11 Prediction: Barbarian CC vs Indo-Bulgarian CC - ECS T10 Bulgaria

BAR vs IBCC Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Barbarian CC vs Indo-Bulgarian CC​ in ECS T10 Bulgaria match today, September 10.

Barbarian CC vs Indo-Bulgarian CC (BAR vs IBCC) Dream11

Wicketkeeper – J Payne

Batsmen – H Lakov, P Mishra, T Omolo, B Heralanov

Allrounders – B Tahiri, I Katzarski, S Clarkson

Bowlers – A Ahmadhel, A Stoychev, H Raza

BAR vs IBCC Probable Playing11

Barbarian CC: Hristo Boykov Ivanov, Nick Robinson, Boyko Heralanov Ivanov, Deyan Georgiev Shipkov, Tom Omolo, Alexandar Stoychev, Stuart Clarkson, Andy Robinson, Jevon Payne, Ivan Kamburov, Ivaylo Katzarski

Indo-Bulgarian CC: Hristo Lakov, Steve Jordaan, Bakhtiar Tahiri, Sid Kulkarni, Shafquat Khan, Rohit Singh, Bhushan Trevedi, Hamid Raza, Gagandeep Singh, Agagyul Ahamdhel, Prakash Mishra