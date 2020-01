Tamil Nadu vs Mumbai, Dream11 Prediction: Best picks for TN vs MUM today in Ranji Trophy 2019-20

Dream11 Prediction - Tamil Nadu vs Mumbai

TN vs MUM Ranji Trophy 2019-20 Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Tamil Nadu vs Mumbai match today, January 11.

Tamil Nadu vs Mumbai Dream11

Wicketkeeper: Dinesh Karthik, Aditya Tare

Batsmen: Abhinav Mukund, Baba Aparajith (C), Siddhesh Lad, Jay Bista

Allrounders: Ravi Ashwin (VC), Shashank Attarde

Bowlers: R Sai Kishore, K Vignesh, Shams Mulani

TN vs MUM My Dream11 Team

Dinesh Karthik, Aditya Tare, Abhinav Mukund, Baba Aparajith (C), Siddhesh Lad, Jay Bista, Ravi Ashwin (VC), Shashank Attarde, R Sai Kishore, K Vignesh, Shams Mulani

TN vs MUM Probable Playing 11

Team Tamil Nadu (Playing XI): Abhinav Mukund, Baba Indrajith/Ganga Sridhar Raju, Kaushik Gandhi, Baba Aparajith, Vijay Shankar (C), Dinesh Karthik, N Jagadeesan (WK), Ravi Ashwin, R Sai Kishore, T Natarajan, K Vignesh/M Siddharth.

Team Mumbai (Playing XI): Jay Bista, Bhupen Lalwani, Siddhesh Lad, Sarfaraz Khan, Aditya Tare (C & WK), Shubham Ranjane, Hardik Tamore/Akash Parkar, Shams Mulani, Tushar Deshpande, Shashank Attarde, Royston Dias.

Check Dream11 Prediction / Tamil Nadu Dream11 Team / TN Dream11 Team / MUM Dream11 Team / Mumbai Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more.