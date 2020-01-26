Gujarat vs Vidarbha, Dream11 Prediction: Best picks for GUJ vs VID today in Ranji Trophy 2019-20
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Gujarat vs Vidarbha
Written By
Edited By
Snehadri Sarkar
Source
DNA webdesk
Dream11 Prediction - Gujarat vs Vidarbha
GUJ vs VID Ranji Trophy 2019-20 Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Gujarat vs Vidarbhamatch today, January 27.
Gujarat vs Vidarbha Dream11
Wicketkeeper: Parthiv Patel
Batsmen: Priyank Panchal, Bhargav Merai (C), Kshitij Patel, Ganesh Satish (VC), Mohit Kale
Allrounders: Piyush Chawla, Aditya Sarwate
Bowlers: Siddharth Desai, Arzan Nagwaswalla, Rajneesh Gurbani
GUJ vs VID My Dream11 Team
Parthiv Patel, Priyank Panchal, Bhargav Merai (C), Kshitij Patel, Ganesh Satish (VC), Mohit Kale, Piyush Chawla, Aditya Sarwate, Siddharth Desai, Arzan Nagwaswalla, Rajneesh Gurbani
GUJ vs VID Probable Playing 11
Team Gujarat (Playing XI): Kathan Patel/Samit Gohel, Priyank Panchal, Bhargav Merai, Parthiv Patel (C & WK), Manpreet Juneja, Kshitij Patel, Piyush Chawla, Yash Gardharia, Chintan Gaja, Siddharth Desai, Arzan Nagwaswalla.
Team Vidarbha(Playing XI): Faiz Fazal, Sanjay Raghunath, Wasim Jaffer, Ganesh Satish, Mohit Kale, Akshay Wadkar, Aditya Sarwate, Akshay Wakhare/ Lalit M Yadav, Umesh Yadav, Aditya Thakare, Rajneesh Gurbani
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