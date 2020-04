Vitebsk vs Brest, Dream11 Prediction: Best picks for VIT vs DYB today in Belarus Premier League 2020

Dream11 Prediction - Brest vs Vitebsk

DYB vs VIT Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Brest vs Vitebsk match today, April 18.

Brest vs Vitebsk: My Dream11 Team

Goal-keeper: Soroko

Defenders: Kiki, Pechenin, Khacheridi, Yuzepchuk

Midfielders: Matveenko, Maranhao, Savitskiy, Kislyak

Forwards: Nicolaescu, Milevskyi

Brest vs Vitebsk: Probable Playing 11

Brest Probable 11: B Pankratov (GK), M Buraev, S Chebotaev, A Nicolaescu, Milevskyi, S Koanda, R Krivulkin, D Obrazov, D Salou, E Semenov, S Takulov, V Trubila

Vitebsk Probable 11: A Soroko (GK), D Chalov, A Gurenko, M Kalenchuk, E Klopotskiy, A Matveenko, P Nazarenko, I Nicolaescu, A Skitov, S Volkov, Wanderson

Brest vs Vitebsk: Match details

The match will be played on April 18, 2020, Saturday. It will start at 8:30 PM at Centralnyj Stadion, Vitebsk.