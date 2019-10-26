Ireland vs Nigeria, Group B - T20 World Cup Qualifier 2019 Dream11 Prediction: Best picks for IRE vs NIG

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IRE vs NIG Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Ireland vs Nigeria Group B - T20 World Cup Qualifier 2019, October 26 at Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi.
Wicketkeeper – Sulaimon Runsewe, Ademola Onikoyi
Batters – Paul Stirling, Kevin O’Brien, Andy Balbirnie, Daniel Ajekun, Joseph Adedeji
All-Rounders – Leke Oyede, Gareth Delany, Isaac Okpe
Bowlers – Mark Adair, Boyd Rankin, David Delany, Sylvester Okpe, Craig Young
Sulaimon Runsewe, Paul Stirling (C), Kevin O’Brien (VC), Andy Balbirnie, Daniel Ajekun, Leke Oyede, Gareth Delany, Isaac Okpe, Mark Adair, Boyd Rankin, David Delany.
Ireland possible XI: Paul Stirling, Kevin O’Brien, Gareth Delany, Andy Balbirnie, Harry Tector, Gary Wilson (C & WK), Mark Adair, Craig Young, George Dockrell, David Delany, Boyd Rankin.
Nigeria possible XI: Daniel Ajekun, Sulaimon Runsewe, Leke Oyede, Chimezie Onwuzulike, Joseph Adedeji, Ademola Onikoyi (C & WK), Daniel Gim, Sylvester Okpe, Vincent Adewoye, Chima Akachukwu, Abiodun Abioye.
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