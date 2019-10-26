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Ireland vs Nigeria, Group B - T20 World Cup Qualifier 2019 Dream11 Prediction: Best picks for IRE vs NIG

IRE vs NIG Dream11 Team - Check My Dream11 Team, Best players list of today's match, Ireland vs Nigeria Dream11 Team Player List, IRE Dream11 Team Player List, NIG Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips, Ireland vs Nigeria Head to Head.

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DNA Web Team

Updated: Oct 26, 2019, 08:30 AM IST

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Dream11 Prediction - Ireland vs Nigeria: Group B - T20 World Cup Qualifier 2019

IRE vs NIG Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Ireland vs Nigeria Group B - T20 World Cup Qualifier 2019, October 26 at Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi.

 

Ireland vs Nigeria (IRE vs NIG) Dream11

Wicketkeeper – Sulaimon Runsewe, Ademola Onikoyi

Batters – Paul Stirling, Kevin O’Brien, Andy Balbirnie, Daniel Ajekun, Joseph Adedeji

All-Rounders – Leke Oyede, Gareth Delany, Isaac Okpe

Bowlers – Mark Adair, Boyd Rankin, David Delany, Sylvester Okpe, Craig Young

 

IRE vs NIG My Dream11 Team 

Sulaimon Runsewe, Paul Stirling (C), Kevin O’Brien (VC), Andy Balbirnie, Daniel Ajekun, Leke Oyede, Gareth Delany, Isaac Okpe, Mark Adair, Boyd Rankin, David Delany.

 

IRE vs NIG Probable Playing 11

Ireland possible XI: Paul Stirling, Kevin O’Brien, Gareth Delany, Andy Balbirnie, Harry Tector, Gary Wilson (C & WK),  Mark Adair,  Craig Young, George Dockrell, David Delany, Boyd Rankin.

Nigeria possible XI: Daniel Ajekun, Sulaimon Runsewe, Leke Oyede, Chimezie Onwuzulike, Joseph Adedeji, Ademola Onikoyi (C & WK),  Daniel Gim, Sylvester Okpe, Vincent Adewoye, Chima Akachukwu, Abiodun Abioye.

 

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