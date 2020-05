Grenadines Divers vs Botanic Garden Rangers, Dream11 Prediction: Best picks for GRD vs BGR today in Vincy Premier T10

Dream11 Prediction: Grenadines Divers vs Botanic Garden Rangers - Vincy Premier T10 League

GRD vs BGR Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Grenadines Divers vs Botanic Garden Rangers in Vincy Premier T10 League match today, May 31.

Grenadines Divers vs Botanic Garden Rangers (GRD vs BGR) Dream11

Wicketkeeper – Currency, O Williams, W Harper

Batsmen – H Shallow, A Samuel, S Browne

Allrounders – A Hooper, K Williams

Bowlers – O McCoy, B Browne, R Bibby

GRD vs BGR My Dream11 Team

Currency, O Williams, W Harper, H Shallow, A Samuel, S Browne, A Hooper, K Williams, O McCoy, B Browne, R Bibby

GRD vs BGR Probable Playing11

Grenadines Divers: Obed McCoy (Marquee), Asif Hooper, Shem Browne, Currency, O Williams, W Harper (WK), Romano Pierre, Geron Wyllie, Razie Browne, Richie Richards, Shammick Roberts, Braxie Browne, Ajex Samuel.

Botanic Garden Rangers: Sunil Ambris (Marquee), Delorn Johnson, Rickford Walker, Donwell Hector, Jeremy Layne, Javid Harry, Benninton Stapleton, Kadir Nedd, Seon Sween, Wesrick Strough, Christoy John.

