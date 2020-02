Bahrain vs Qatar, Dream11 Prediction: Best picks for BAH vs QAT today in ACC Western Region T20

Dream11 Prediction - Bahrain vs Qatar

BAH vs QAT Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Bahrain vs Qatar in ACC Western Region T20 today, February 25.

Bahrain vs Qatar (BAH vs QAT) Dream11

Wicketkeeper – Mohammed Rizlan

Batters – Kamran Khan (C), Muhammad Tanveer, Fiaz Ahmed

All-Rounders – Sarfaraz Ali, Mohammed Nadeem, Awais Malik (VC), Tamoor Sajjad

Bowlers – Imran Javed, Abdul Majid Malik, Iqbal Hussain

BAH vs QAT My Dream11 Team

Mohammed Rizlan, Kamran Khan (C), Muhammad Tanveer, Fiaz Ahmed, Sarfaraz Ali, Mohammed Nadeem, Awais Malik (VC), Tamoor Sajjad, Imran Javed, Abdul Majid Malik, Iqbal Hussain

BAH vs QAT Probable Playing 11

Bahrain possible XI: Imran Ali Butt (wk), Sarfaraz Ali, Shahbaz Badar, Junaid Niazi, Imran Masood Butt, Fiaz Ahmed, Ammad Uddin, Anasim Khan (c), Imran Javed, Abdul Majid Malik, Sathaiyah Veerapathiran.

Qatar possible XI: Zaheer Ibrahim, Kamran Khan, Muhammad Tanveer, Imal Liyanage, Tamoor Sajjad, Mohammed Rizlan (WK), Iqbal Hussain (C), Mohammed Nadeem, Gayan Munaweera, Khurram Shahzad, Awais Malik.

