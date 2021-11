DC vs CSK: Have you selected Dhoni or Iyer as Captain or Vice Captain in Dream11 Team? All you need to know

Dream11 Prediction - Delhi Capitals vs Chennai Super Kings

DC vs CSK Dream11 IPL 2020 Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Delhi Capitals vs Chennai Super Kings match today, October 17.

Delhi Capitals vs Chennai Super Kings Dream11

Wicketkeeper: MS Dhoni (VC)

Batsmen: Ambati Rayudu, Shreyas Iyer, Shikhar Dhawan, Prithvi Shaw, Shane Watson

Allrounders: Sam Curran

Bowlers: Kagiso Rabada (C), Anrich Nortje, Ravichandran Ashwin, Shardul Thakur

DC vs CSK My Dream11 Team

MS Dhoni, Shubman Gill, Rohit Sharma, Nitish Rana, Kieron Pollard, Axar Patel, Marcus Stoinis (vc), Kagiso Rabada, Anrich Nortje, Ravichandran Ashwin, Shardul Thakur

DC vs CSK Probable Playing 11

Delhi Capitals (DC): Prithvi Shaw, Shikhar Dhawan, Ajinkya Rahane/Shimron Hetmyer, Shreyas Iyer (C), Marcus Stoinis, Alex Carey (wk)/Rishabh Pant, Axar Patel, Ravi Ashwin, Tushar Deshpande, Kagiso Rabada, Anrich Nortje.

Chennai Super Kings (CSK): Sam Curran, Faf du Plessis, Shane Watson, Ambati Rayudu, MS Dhoni (C/WK), Ravindra Jadeja, Dwayne Bravo, Deepak Chahar, Piyush Chawla, Shardul Thakur, Karn Sharma.

