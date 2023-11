Diwali 2023: Happy Diwali wishes, greetings in 30 different languages

‘Happy Diwali’ wishes and greetings in 30 different Indian languages

Diwali, the most awaited Indian festival is celebrated with much enthusiasm all over India. It symbolizes the victory of light over darkness and of good over evil. Diwali is observed annually on the new moon of the Kartik month. the festival of lights is celebrated with great fervor and enthusiasm, and lasts 5 days, starting from Dhanteras and ending with Bhai Dooj celebrations.

Here are some best wishes in 30 different languages which you can use to reply to your well-wishers.

Tamil:

Anaivarukum iniya Dheebavali nal valhthukkal.

Deepavali naal vazhthagal.

எல்லோருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்!

Malayalam:

Ellavarkkum santhoshavum ahlathavum niranja Deepavali ashamsakal

എല്ലാവര്‍ക്കും സന്തോഷവും ആഹ്ലാതവും നിറഞ്ഞ ദീപാവലി ആശംസകള്‍.

Sanskrit:

शुभ दीपावली । सर्वे भवान्तु सुखिनः

Shubhah Deepavalihi.. Sarve bhavantu sukhinah

Telugu:

Andariki Deepawali shubakankshalu

Tulu:

Nikulu Materegla deepavali parbada shubhashya!

Kodava:

Ninga eelariku santosha Deepavali.

Kannada:

DeepavaLi habbada hardika shubhashayagaLu.

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ನದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಮೋಜಿನದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ಧಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು

Konkani:

तुन्का सग्गाठंकयी दीपावली ची हार्दिक शुभेच्छा ।

Antu asile pura lokaku amgel kadechan Deepavali parbeche shubhashay.

Marathi:

तुम्हा सर्वाना सुखी अणि आनंददायी अश्या दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा Tumha sarvana, sukhi ani aanandmayi asha ya Diwlicha hardik shubbhecha.

Bambaiyya:

Apun ke taraf se sabko ekdum jhakas happy wala Diwali ki badhai.

Gujarati:

Diwali ni hardik shubechao ne nutan varshabhinandan.

Diwali na divas par tamne ane tamara sahu pariwar jan ne diwali ni subhecha pathvu chu.

Kathiyawadi:

Nava varsh na raam raam/ jai shri krishna

Kutchi:

Aanke madi ke di Diwali ji lakh lakh vadhaiyu

Sindhi:

Tawankhey , tawanje gharawaran and dostan khey dil sa dyari ju wadayu.

Balochi:

Washen Diwali Shomara Murad Bath.

Malwa:

Deepawali ki Ram Ram.

Marwari:

Ram Ram sa Diwali ra jualda karu sa,aapne or aapre sagla pariwar ne diwali ra ramasama karu sa.

थे लोंगा ने दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं.

Saavji:

Tumne ani tumara samasta parivaar ne Deewali nu shubbheccha.

Rajasthani:

Aap re or aap re ghar walo ne mari tharaf su diwali ki gani gani shubha kamnaye.

Shekhawati:

Thane Diwalli ki bhot bhot badhaiaan mahri aur soon.

Hadoti:

Tanne diwalli ki bhat bhot badhai mahri aur choon.

Sadri:

Raaur ke shubh Deepavali.

Punjabi:

त्वानूं सब नूं दिवाली दी लख लख बधाइयाँ।

Twahnu Diwali diyan lakh-2 badhaiyan!!

Kashmiri:

Tohi chuv Diwali hunz hath hath Mubarak

Diwali’ us pet tohi saarni mubarak. Lassun te Pahlun.

Hindi:

आप सभी को खुशियों और उल्लास से भरी दिवाली की शुभ-कामनाएं !

Aap Sab ko prasannata evam anand se paripoorn Diwali ki shubhkaamnaayein!

Urdu:

Deepavali ki dilli mubarakhbaad app sab khavateen o hazrat ko.

Bhojpuri:

Raurake Diwali ke badhayi ho.

Nepali:

शुभ दिपावली को पावन अवसरमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना

Maithili:

Aahan sabgote ke mithilawasi ke or sa Diwali ke hardik subhkamna.

Bangla:

Sakalkeyi Diwali priti o antarik subhecha. Asha kori, ei Dibas apnar jibone Anando niye ashe

Assamese:

दीपावली’र हार्दिक शुभेच्छा जौनाइसु आपुना’र लौक

Dimasa:

Deepawali Ni Khirbkhe Aani Hamjauma Odehe Khasauma Rilahadu.

Odia:

Apana sabhinku subha abong anandamaya DIPAVALI ra hardhik subha kamala

Romanian:

Deepawali fericite.

Spanish:

Deseamos feliz Deepavali.

Arabic:

ديوالي سعيد جداً

diwali Ya saeed jidan

French :

Vous souhaite un joyeux Deepavali

German:

Herzlichen Glueckwunsch zum Diwali

English:

Wishing you all, a very happy and fun-filled Diwali. Happy Deepawali.