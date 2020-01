Wellington Blaze vs Auckland Hearts, Dream11 Prediction: Best picks for WBW vs AHW today in Super Smash 2019-20 Final

Dream11 Prediction - Wellington Blaze vs Auckland Hearts

WBW vs AHW Super Smash 2019-20 Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Wellington Blaze vs Auckland Hearts match today, January 19.

Wellington Blaze vs Auckland Hearts Dream11

Wicketkeeper: Rachel Priest

Batsmen: Katie Perkins, Regina Lilii, Liz Green-Perry, Rebecca Burns

Allrounders: Sophie Devine, Amelia Kerr (VC), Anna Peterson (C)

Bowlers: Bella Armstrong, Jess Kerr, Fran Jonas

WBW vs AHW Probable Playing 11

Wellington Blaze (Playing XI): Rachel Priest (WK), Rebecca Burns, Sophie Devine (C), Maddy Green, Amelia Kerr, Leigh Kasperek, Thamsyn Newton, Liz Green-Perry, Jess Kerr, Beth Molony, Deanna Doughty.

Auckland Hearts (Playing XI): Lauren Down, Anna Peterson (C), Katie Perkins, Regina Lilii, Saachi Shahri, Holly Huddleston, Bella Armstrong, Arlene Kelly, Natasha van Tilburg (WK), Amie Hucker, Fran Jonas.

