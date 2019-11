Tshwane Spartans vs Nelson Mandela Bay Giants, Dream11 Prediction: Best picks for TST vs NMG in Mzansi Super League 2019

Check Dream11 Prediction / TST Dream11 Team / Tshwane Spartans Dream11 Team / NMG Dream11 Team / Nelson Mandela Bay Giants Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more.

Team Nelson Mandela Bay Giants (Playing XI): Jason Roy, Matthew Breetzke, JJ Smuts (C), Ben Dunk (WK), Heino Kuhn, Farhaan Behardien, Chris Morris, Onke Nyaku, Junior Dala, Imran Tahir and Nandre Burger

Team Tshwane Spartans (Playing XI): Tony de Zorzi, Dean Elgar, AB de Villiers, Theunis de Bruyn, Heinrich Klaasen (C & WK), Roelof van der Merwe, Tom Curran, Morne Morkel, Lutho Sipamla, Morne Morkel and Wiaan Mulder

TST vs NMG Mzansi Super League 2019 Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Tshwane Spartans vs Nelson Mandela Bay Giants match today, November 13.

