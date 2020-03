Sheikh Jamal vs Khelaghar Samaj Dream11 Prediction: Best picks for SJDC vs KSKS in Dhaka Premier Division One-Day

Dream11 Prediction - Sheikh Jamal vs Khelaghar Samaj in Dhaka Premier Division One-Day

SJDC vs KSKS Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Sheikh Jamal vs Khelaghar Samaj match today, March 16.

Wicketkeeper – Nurul Hasan, Jahurul Islam

Batters – Mehrab Hossain, Imrul Kayes, Farhad Hossain

All-Rounders – Mehidy Hasan, Ziaur Rahman, Nasir Hossain

Bowlers – Mashrafe Mortaza, Elias Sunny, Irfan Hossain

Nurul Hasan, Jahurul Islam(WK), Mehrab Hossain, Imrul Kayes, Farhad Hossain, Mehidy Hasan, Ziaur Rahman, Nasir Hossain, Mashrafe Mortaza, Elias Sunny, Irfan Hossain.

SJDC vs KSKS Probable Playing 11

Khelaghar Samaj: Amit Majumdar (c), Jahurul Islam (wk), Mahidul Islam Ankon, Tanvir Islam, Robiul Haque, Irfan Hossain, Mehidy Hasan, Farhad Hossain, Mosaddek Iftekhar, Elias Sunny, Robiul Islam Robi

Sheikh Jamal: Imrul Kayes, Tanbir Hayder, Mohammad Ashraful, Nurul Hasan (c & wk), Nasir Hossain, Ziaur Rahman, Mehrab Hossain, Mashrafe Mortaza, Taijul Islam, Khaled Ahmed, Ebadot Hossain

