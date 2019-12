Paarl Rocks vs Durban Heat, Dream11 Prediction: Best picks for PR vs DUR in Mzansi Super League 2019

Dream11 Prediction - Paarl Rocks vs Durban Heat

PR vs DUR Mzansi Super League 2019 Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Paarl Rocks vs Durban Heat match today, December 4.

Paarl Rocks vs Durban Heat Dream11

Wicketkeeper: Dane Vilas (VC)

Batsmen: David Miller, Henry Davids, Cameron Delport (C), Faf du Plessis, James Vince

Allrounders: Andile Phehlukwayo

Bowlers: Malusi Siboto, Bjorn Fortuin, Tabraiz Shamsi, Hardus Viljoen

PR vs DUR Probable Playing 11

Team Paarl Rocks (Playing XI): Henry Davids, Cameron Delport, Faf du Plessis (C), James Vince, Kyle Verreynne/Dwaine Pretorius, Sibonelo Makhanya, Isuru Udana, Hardus Viljoen, Bjorn Fortuin, Tabraiz Shamsi, Kerwin Mungroo

Team Durban Heat (Playing XI): Wesley Marshall, Alex Hales, Wihan Lubbe, Dane Vilas (C & WK), David Miller, Ravi Bopara, Andile Phehlukwayo, Malusi Siboto, Keshav Maharaj, Kyle Abbott, Marco Jansen.

