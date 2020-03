Madrid United CC vs La Manga CC, Dream11 Prediction: Best picks for MAU vs LAM in European Cricket Series T10

Dream11 Prediction - La Manga CC vs Madrid United CC

MAU vs LAM Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for La Manga CC vs Madrid United CC match today, March 5.

La Manga CC vs Madrid United CC (MAU vs LAM) Dream11

Wicketkeeper – Adam Algar

Batsmen – Joel Brook, Kieran Wood, Robiul Khan (C), Z UL-Qayam, Jonathan Kinsella, Ashfaq Ahmed

Allrounders – Ravi Panchal, Noore Azamn

Bowlers – Abdul Hafeez (VC), Charlie Rumistrzewicz, Theo Rumistrzewicz

MAU vs LAM My Dream11 Team

MAU vs LAM Probable Playing 11

Team La Manga CC(Playing XI): Adam Algar, Joel Brook, Jonathan Kinsella, Ravi Panchal, Paul Hennessey/ Hugh James, Kieran Wood, Connor Wood, Paul Harvey, Pawitter Singh, Charlie Rumistrzewicz, Theo Rumistrzewicz

Team Madrid United CC (Playing XI): Abdul Hafeez, Robiul Khan, Qadar Nawaz (C), Noore Azamn, Waqar Zafar (WK), Kashif Iqbal/ Z UL-Qayam, Haroon Muhammad, Kushram Bhatti, Ashfaq Ahmed, Imran Khan, Mohammed Saleem/Mohammad Ashraf

