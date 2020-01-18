New Zealand XI vs India A, 2nd Warm Up Match Dream11 Prediction: Best picks for NZ vs IND today
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New Zealand XI vs India A
Written By
Edited By
Snehadri Sarkar
Source
DNA webdesk
Dream11 Prediction - New Zealand XI vs India A
NZ vs IND 2nd Warm-Up Match Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for New Zealand XI vs India A match today, January 19.
New Zealand XI vs India A (NZ vs IND) Dream11
Wicketkeeper – Dane Cleaver
Batsmen – Suryakumar Yadav, Ruturaj Gaikwad, Jack Boyle, Shubman Gill (VC)
Allrounders – Sean Solia, Vijay Shankar, Krunal Pandya (VC)
Bowlers – Theo van Woerkom, Zak Gibson, Rahul Chahar
NZ vs IND My Dream11 Team
Dane Cleaver, Suryakumar Yadav, Ruturaj Gaikwad, Jack Boyle, Shubman Gill (VC), Sean Solia, Vijay Shankar, Krunal Pandya (VC), Theo van Woerkom, Zak Gibson, Rahul Chahar
NZ-XI vs IND A Probable Playing 11
Team New Zealand XI (Playing XI): Jack Boyle, Jakob Bhula, Josh Clarkson, Finn Allen, Katene Clarke, Daryl Mitchell (C), Dane Cleaver (WK), Sean Solia, Henry Shipley, Theo van Woerkom, Zak Gibson, Andrew Hazeldine.
Team India A (Playing XI): Prithvi Shaw, Mayank Agarwal, Shubman Gill (C), Suryakumar Yadav, Ishan Kishan (WK), Vijay Shankar, Krunal Pandya, Axar Patel, Rahul Chahar, Ishan Porel, Sandeep Warrier, Ruturaj Gaikwad, Sanju Samson, Khaleel Ahmed, Mohammed Siraj.
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