Zim vs WI: वर्ल्डकप का बदला लेगी जिम्बाब्वे कहीं फिर न कर दे उलटफेर, ब्रेथवेट की सांसें थमी, संभलकर होगा खेलना

Zimbabwe vs West Indies Test Series 2023: ऑस्ट्रेलिया से शर्मनाक हार के बाद वेस्टइंडीज की टीम अब जिम्बाब्वे दौरे पर दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी.

zim vs wi test series schedule zimbabwe vs west indies live streaming where to watch india kemar roach alzarri