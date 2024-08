Women In Cinema Gala में मरमेड लगीं Kiara Advani, पिंक-ब्लैक गाउन में लूटा फैंस का दिल

कियारा आडवाणी (Kiara Advani) कांस फिल्म फेस्टिवल Cannes Film Festival 2024) के बाद रेड सी फिल्म फाउंडेशन और वैनिटी फेयर के द्वारा आयोजित वीमेन इन सिनेमा गाला (Women In Cinema Gala ) का हिस्सा बनी हैं, जहां पर वह पिंक-ब्लैक गाउन पहनकर पहुंची थी.

कियारा आडवाणी (Kiara Advani) ने इस साल कांस फिल्म फेस्टिवल Cannes Film Festival 2024) में डेब्यू किया है. इस दौरान एक्ट्रेस ने ऑफ व्हाइट थाई हाई स्लिट ड्रेस पहनी थी, जिसमें वह कमाल लग रही थीं. इन सभी के बीच हाल ही कियारा रेड सी फिल्म फाउंडेशन और वैनिटी फेयर के द्वारा आयोजित वीमेन इन सिनेमा गाला (Women In Cinema Gala ) का हिस्सा बनी हैं. जहां पर उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया हैं. एक्ट्रेस इस कार्यक्रम में बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश अंदाज में पहुंची है.

1.Kiara Advani Look At Women In Cinema Gala