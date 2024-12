Lok Sabha Election 2024 पैर में Fracture के बावजूद प्रचार करती रहीं Kamaljeet Sehrawat |BJP | Delhi

पश्चिम दिल्ली भाजपा प्रत्याशी कमलजीत शेरावत ने अपने पैर में फ्रैक्चर होने के बावजूद चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस वीडियो में जानें कि कैसे उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और समर्पण से प्रचार अभियान को सफल बनाया और युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया। भाजपा की रणनीति, कमलजीत शेरावत की व्यक्तिगत चुनौतियाँ और उनकी चुनावी यात्रा की पूरी कहानी। West Delhi BJP candidate Kamaljit Sherawat left no stone unturned in the election campaign despite having a fracture in his leg. In this video, know how he made the campaign successful with his strong will and dedication and set an inspiring example for the youth. BJP's strategy, Kamaljit Sherawat's personal challenges and the complete story of his election journey.