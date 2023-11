अहमदाबाद में दोपहर 1.25 बजे से बंद रहेगा एयरपोर्ट, यात्रा करने से पहले पढ़ लें एडवाइजरी

डीएनए हिंदी: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा. इस बीच अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय (SVPI) एयरपोर्ट को बंद रखने की एडवाइजरी जारी की गई. जिसमें कहा गया कि वर्ल्ड कप फाइनल मैच से पहले अहमदाबाद में भारतीय वायुसेना एयर शो करेगी, जिसके चलते एसवीपीआई एयरपोर्ट 45 मिनट के लिए बंद रहेगा.

एयरपोर्ट अथॉरिटी तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि जो यात्री सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट सफर कर रहे हैं वे यात्रा संबंधी औपचारिकताओं और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लिए अतिरक्त समय निकालकर घर से निकलें. SVPI एयरपोर्ट 19 नवंबर को दोपहर 1 बजकर 25 मिनट से 2 बजकर 10 मिनट तक एयरस्पेस बंद रहेगा. आपकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसलिए इस समय तक एयरपोर्ट पर आपको कोई उड़ान नहीं मिलेगी.

ये भी पढ़ें- World Cup 2023: फाइनल मैच के दौरान अहमदाबाद में कैसा रहेगा मौसम? जानें IMD

स्टैंडबाय पर सुरक्षाकर्मी

एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने बताया की फाइनल मैच की वजह से लोगों की भीड़ बढ़ने वाली है. इसके मद्देजनर एयरपोर्ट टर्मिनल और लैंडसाइड में सुरक्षा टीमों की संख्या बढ़ा दी गई है. कुछ टीमों को स्टैंडबाय पर रखा गया है. नाइट पार्किंग के लिए एयरपोर्ट पर 15 स्टैंड तैयार किए गए हैं, जिनमें से 6 बिजनेस जेट एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए उपलब्ध हैं.

#SVPIAirport expects heavy traffic for the World Cup final. Please allocate extra time for travel procedures and check your flight schedules due to airspace closure on 17th & 19th November, 13:25 to 14:10 hours. Your safety is our top priority. Thank you for your cooperation. pic.twitter.com/jFnjw7eVDw