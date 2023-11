Bitter Gourd Benefits: सेहत में मिठास घोल देगा कड़वा करेला, आस-पास भी नहीं भटकेंगी ये 5 बीमारियां

Benefits Of Eating Bitter Gourd: करेला सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है. करेले की सब्जी और करेले का जूस दोनों तरह से इसे डाइट में शामिल कर सकते हैं.

डीएनए हिंदीः करेला (Bitter Gourd) सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है. करेला सोडियम, पोटेशियम, आयरन, फाइबर और विटामिन सी से भरपूर होता है. कई बीमारियों में करेला दवा की तरह काम (Benefits Of Bitter Gourd) करता है. ऐसे में हम कह सकते हैं कि स्वाद में कड़वा करेला सेहत (Karela Benefits For Health) में मिठास घोलने का काम करता है. करेले की सब्जी और करेले का जूस (Benefits Of Eating Bitter Gourd) दोनों तरह से इसे डाइट में शामिल कर सकते हैं. आइये जानते हैं कि करेला खाने से सेहत को क्या-क्या फायदे (Karela Khane Ke Fayde) मिलते हैं.

करेला खाने के फायदे (Karela Khane Ke Fayde)

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल

करेले का जूस पीने से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं. हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या के कारण दिल की बीमारी हो सकती है ऐसे में इसे डायट में शामिल करने से दिल भी हेल्दी रहता है. यह एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है.

ब्लड शुगर कंट्रोल

करेला डायबिटीज मरीज के लिए रामबाण होता है. करेला खाने से हाई ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं. शुगर के मरीज के लिए करेले का जूस बहुत ही फायदेमंद होता है.

डाइजेशन के लिए

पाचन तंत्र यानी डाइजेशन के लिए करेला अच्छा होता है. यह पाचन को दुरुस्त रखने का काम करता है और यह पेट के लिए भी अच्छा होता है. इसमें पाए जाने वाला हाई फाइबर कब्ज को भी दूर रखता है.

वेटलॉस के लिए खाएं करेला

वजन को कंट्रोल में करने के लिए भी करेला अच्छा होता है. इसमें कैलोरी कम मात्रा में होती हैं जो वजन को बढ़ने से रोकती हैं. अगर वेटलॉस करना चाहते हैं तो इसे आहार में जरूर शामिल करें.

इम्यून सिस्टम के लिए

करेले में मौजूद विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट तत्व इम्यून सिस्टम के लिए अच्छे होते हैं. यह इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाते हैं. करेले को डाइट में शामिल करने से मौसमी बीमारियों से भी बचे रह सकते हैं.

