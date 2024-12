Lok Sabha Election 2024 क्या INDIA गठबंधन 272 सीटों के बहुमत के साथ जीत पाएगा | Congress | RJD |SP

लोकसभा चुनाव 2024: लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत से ही हम सभी एक नारा सुनते आ रहे हैं- इस बार हम 400 पार. लेकिन अब यह संभव नहीं लग रहा है. बल्कि भारतीय गठबंधन की बढ़ती सीटों से ऐसा लग रहा है कि इस बार सत्ता में बदलाव हो सकता है. अब देखना यह है कि क्या इंडिया अलायंस 272 सीटों के साथ बहुमत हासिल करने में सफल होगा या नहीं. Lok Sabha Election 2024: Since the beginning of Lok Sabha Elections 2024, we all have been hearing a slogan – this time we will cross 400. But it does not seem possible now. Rather, with the increasing seats of the Indian alliance, it seems that this time there may be a change in power. Now it remains to be seen whether India Alliance will be successful in winning majority with 272 seats or not.