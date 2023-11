बाइक पर बैल बैठाकर सैर पर निकला शख्स, वीडियो उड़ जाएंगे होश

डीएनए हिंदी: सोशल मीडिया पर आपको ना जाने कितने ही प्रकार के वीडियो दिखाई देते होंगे. कभी कुछ ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जिसमें एक व्यक्ति बाइक पर बैल बैठाकर घूमा रहा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग हैरानी जताते हुए कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

आपने गाड़ी में कुत्ता या बिल्ली बैठाकर घूमते लोगों को खूब देखा होगा. कुछ लोग तो कहीं भी जाते हैं तो अपने पालतू जानवर जरूर लेकर जाते हैं. अगर हम आपसे पूछे कि क्या आपने कभी बैल को बाइक पर बैठे देखा है तो आप इसका जवाब क्या देंगे? आप सोच रहे होंगे कि यह कोई मजाक तो नहीं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे.

बाइक पर बैल बिठाकर घूमता दिखा शख़्स

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी बाइक पर आगे एक बैल को बिठाकर घुमा रहा है. ऐसी अनोखी सैर देखकर लोग हैरान हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि बड़े सींग वाले बैल को बाइक पर आगे बैठाया हुआ है और खुद पीछे से बाइक चला रहा है. इस नजारे को पीछे से आ रहे एक कार सवार ने रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. वीडियो के अपलोड करते ही वायरल होने लगा और मजेदार प्रतिक्रिया देने लगे.

This is how you ride the BULL in a rally. 😉#nifty50 #StockmarketIndia pic.twitter.com/J1jpEkk4EM