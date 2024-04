Who is Ujjwal Nikam: जिसे पिता की हत्या का इंसाफ दिलाया, उसी की जगह लड़ेंगे चुनाव, जानिए कौन हैं उज्जवल निकम

Who is Ujjwal Nikam: भाजपा ने लोकसभा चुनावों (Lok Sabha Elections 2024) के लिए अपने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है. इनमें एक बहुत चौंकाने वाला नाम भी सामने आया है. BJP ने मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से मौजूदा सांसद पूनम महाजन (Poonam Mahajan) का टिकट काट दिया है. पूनम की जगह भाजपा ने सीनियर एडवोकेट उज्जवल निकम (Ujjawal Nikam) पर दांव खेला है, जो बड़े-बड़े अपराधियों को फांसी दिलाने के लिए बेहद चर्चित हैं. निकम 1993 मुंबई बम ब्लास्ट से लेकर 26/11 मुंबई अटैक तक के दर्जनों चर्चित मुकदमों में सरकारी वकील रहे हैं और अपनी दलीलों से पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब समेत करीब 3 दर्जन अपराधियों को फांसी की सजा दिला चुके हैं. खास बात ये है कि अब उन्होंने मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट पर पूनम महाजन को रिप्लेस किया है, जिनके पिता की हत्या का मुकदमा वे खुद लड़कर उन्हें इंसाफ दिला चुके हैं.

दिवंगत भाजपा नेता प्रमोद महाजन की बेटी हैं पूनम महाजन

महाराष्ट्र में भाजपा की प्रमुख नेताओं में शुमार होने वाली पूनम महाजन मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से मौजूदा सांसद हैं. वे साल 2014 और 2019 में दो बार लगातार इस सीट से चुनाव जीत चुकी हैं. पूनम भाजपा के दिग्गज दिवंगत नेता प्रमोद महाजन की बेटी हैं, जिनकी हत्या 22 अप्रैल, 2006 को अचानक मुंबई के वर्ली इलाके में उनके ही आवास 'पूर्णा' पर उनके छोटे भाई प्रवीण महाजन ने ही कर दी थी. प्रवीण ने प्रमोद के सीने में अपनी .32 बोर पिस्टल से तीन गोलियां मारी थीं और करीब 13 दिन तक अस्पताल में इलाज के बावजूद प्रमोद का निधन हो गया था.

