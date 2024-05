Punjab 95: कौन थे Jaswant Singh Khalra? 25,000 लोगों के अवैध अंतिम संस्कार के खिलाफ Punjab Police का किया था पर्दाफाश

Who Was Jaswant Singh Khalra? इस वीडियो के द्वारा मै आपको साल 1995 में ले जाना चाहूंगी, जब ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा (Human Right Activist Jaswant Singh Khalra) की हत्या कर दी गयी थी. जसवंत सिंह खालरा (Jaswant Singh Khalra) पंजाब (Punjab) के अमृतसर (Amritsar) में एक बैंक के डायरेक्‍टर (Bank Director) थे, साथ ही वो मानवाधिकार के लिए काम करते थे. ये कहानी उन दिनों की है जब पंजाब में उग्रवाद चरम पर था. जसवंत सिंह खालरा (Jaswant Singh Khalra) ने उन दिनों हजारों अज्ञात लोगों के अपहरण (Kidnap), हत्या और दाह संस्कार के सबूतों की खोज की थी. खालरा की जांच के वजह से ही सीबीआई (CBI) की जांच पूरी हुई थी और पंजाब पुलिस (Punjab Police) का घिनौना सच भी सामने आया की तरनतारन जिले में पंजाब पुलिस (Punjab Police) ने 2097 लोगों का अवैध (Illeagal) रूप से अंतिम संस्कार (Funeral)किया इस आंकड़े को सुप्रीम कोर्ट (Suprime Court)और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी माना था. इस वीडियो में जानें उनकी जीवन की पूरी कहानी