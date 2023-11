Health Tips: खूब पानी पीने के बाद भी लगती है प्यास तो इस गंभीर बीमारियां का है संकेत

Health Tips: पर्याप्त पानी पीने के बाद भी लगती है बहुत प्यास तो इन गंभीर बीमारियां का संकेत हो सकता है.

डीएनए हिंदीः सेहत के लिए पानी पीना बहुत ही अच्छा माना जाता है. डॉक्टर भी अधिक से अधिक पानी पीने की सलाह (Health Tips) देते हैं. हालांकि अगर किसी को बहुत ज्यादा प्यास (Always Feeling Thirsty Causes) लगती है और वह बार-बार पानी पीता है तो यह उसकी अच्छी आदत नहीं बल्कि किसी बीमारी का संकेत हो सकता है. अगर पर्याप्त पानी पीने के बाद भी अधिक प्यास (These Diseases Causes Feeling Always Thirsty) लगती है तो यह सेहत से जुड़े कई संकेत देता है. आइये आपको बताते हैं कि ज्यादा पानी पीना किस बीमारी (Health Care Tips) का संकेत है.

ज्यादा प्यास लगना इन बीमारियों का संकेत

एनिमिया

शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनिमिया की कमी हो जाती है. अगर किसी कारण से एनिमिया की दिक्कत हो जाए तो बार-बार प्यास लगती है. यह समस्या महिलाओं में हैवी ब्लीडिंग और लोगों के खराब खान-पान की वजह से हो सकती है. ज्यादा प्यास लगने के साथ ही अगर बहुत ज्यादा चक्कर आते है और कमजोरी महसूस होती है तो यह एनिमिया के लक्षण हैं.

डायबिटीज

हाई ब्लड शुगर के कारण भी बहुत ज्यादा प्यास लगती है. अधिक ब्लड शुगर होने पर शरीर इसे पेशाब के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है ऐसे में बहुत ज्यादा प्यास लगती है. अगर बार-बार पेशाब आए और अधिक प्यास लगे तो डॉयबिटीज हो सकती है.

पॉलीडिप्सिया के कारण

यह समस्या अधिक प्यास लगने की स्थिति में होती है. अगर बार-बार पेशाब आता है तो शरीर में तरल की कमी को पूरा करने के लिए बहुत अधिक प्यास लगती है. यह शारीरिक प्रक्रिया के कारण होता है. ज्यादा पेशाब आने से ज्यादा प्यास लगती है.

एंग्जायटी

कई बार एंग्जायटी यानी बेचैनी और घबराहट के कारण भी तेज प्यास लगती है. मुंह सुखने की स्थिति में भी बहुत ज्यादा प्यास लगती है. ज्यादा पसीना आने की वजह से भी प्यास अधिक लगती है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

