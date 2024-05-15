Lok Sabha Election 2024 Phase 4 की Hot Seats का Rapid Analysis | Hyderabad Kannauj Krishnanagar

यूपी- कानपुर में 12वीं तक के स्कूल बंद, DM ने ठंड के चलते 2 दिन की छुट्टी घोषित की | 29-30 दिसंबर को पश्चिम बंगाल का दौरा कर सकते हैं अमित शाह, पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक के अलावा रैली को भी कर सकते हैं संबोधित | खतरे को देखते हुए CM नीतीश कुमार के पास जाने पर रोक, मिली है पहले से Z+ श्रेणी की सुरक्षा, सुरक्षा में तैनात रहेंगे 200 कमांडो
चुनाव
इस एपिसोड में, हम लोकसभा चुनाव 2024 के चरण 4 की हॉट सीटों का त्वरित विश्लेषण करेंगे। देश पर चुनावी बुखार चढ़ने के साथ, चरण 4 में विभिन्न राज्यों के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में तीव्र लड़ाई देखी गई. जैसे ही हम चुनावी गतिशीलता से गुज़रते हैं और चुनाव 2024 के बड़े कैनवास पर चरण 4 के परिणामों के निहितार्थ का पता लगाते हैं, हमारे साथ जुड़ें. एक विश्लेषण के लिए बने रहें जिसे आप चूकना नहीं चाहेंगे!