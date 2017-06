GOLDPETAL Jul17 1GRM 2902 2922 2902 2917 40 KGS GOLDPETAL Jun17 1GRM 2936 2953 2932 2936 40 KGS GOLDPETAL Sep17 1GRM 2913 2913 2913 2913 0 KGS LEAD Aug17 1KGS 145.35 147.1 145.25 147.1 381 MT LEAD Jul17 1KGS 144.7 146.65 144.55 146.45 3593 MT LEAD Jun17 1KGS 143.95 145.85 143.65 145.5 45077 MT LEAD Sep17 1KGS 0 0 0 146.75 0 MT LEADMINI Aug17 1KGS 145.6 146.8 145.6 146.4 13 MT LEADMINI Jul17 1KGS 144.85 146.65 144.55 146.35 1491 MT LEADMINI Jun17 1KGS 144 145.85 143.7 145.5 14017 MT MENTHAOIL Aug17 1KGS 929.7 929.7 912.2 915.9 552 MT MENTHAOIL Jul17 1KGS 920 920 900.5 903.4 5651 MT MENTHAOIL Jun17 1KGS 904 904.6 883.9 888 3688 MT MENTHAOIL Sep17 1KGS 940 940 940 940 3 MT NATURALGAS Aug17 1mmB 198 199.7 197.9 198.9 1005 mmB NATURALGAS Jul17 1mmB 197.8 199 197.3 198.6 12640 mmB NATURALGAS Jun17 1mmB 196 197.2 195.5 196.4 28589 mmB NICKEL Aug17 1KGS 592.6 596.9 592.6 595.8 61 KGS NICKEL Jul17 1KGS 587.5 592.3 586.9 591.6 6485 KGS NICKEL Jun17 1KGS 581.2 587.3 581.2 586.4 16788 KGS NICKEL Oct17 1KGS 605.8 607.6 605.8 606.9 6 KGS NICKEL Sep17 1KGS 0 0 0 596.3 0 KGS NICKELM Aug17 1KGS 593.2 597.2 592.9 596.6 30 KGS NICKELM Jul17 1KGS 587 592.1 586.8 591.7 1214 KGS NICKELM Jun17 1KGS 580.5 587 580.5 586.3 4399 KGS NICKELM Sep17 1KGS 0 0 0 597 0 KGS MORE

(This article has not been edited by DNA's editorial team and is auto-generated from an agency feed.)