GOLDM Aug17 10GR 28900 29084 28795 29050 177 KGS GOLDM Jul17 10GR 28770 29010 28632 28974 3211 KGS GOLDM Jun17 10GR 28666 28950 28551 28898 35257 KGS GOLDPETAL Aug17 1GRM 2910 2925 2910 2918 0 KGS GOLDPETAL Jul17 1GRM 2910 2924 2903 2923 4 KGS GOLDPETAL Jun17 1GRM 2909 2928 2901 2924 76 KGS GOLDPETAL May17 1GRM 2907 2928 2898 2924 164 KGS LEAD Jul17 1KGS 134.3 134.3 133 133.85 33 MT LEAD Jun17 1KGS 135.1 135.1 132.75 133.2 2172 MT LEAD May17 1KGS 134.4 134.75 132.3 132.6 60610 MT LEADMINI Jul17 1KGS 134.8 134.8 134 134.4 4 MT LEADMINI Jun17 1KGS 135 135.3 132.9 133.25 805 MT LEADMINI May17 1KGS 134.95 134.95 132.3 132.6 19597 MT MENTHAOIL Aug17 1KGS 945 945 940 941.7 10 MT MENTHAOIL Jul17 1KGS 935.1 935.1 930.6 931.5 107 MT MENTHAOIL Jun17 1KGS 932.1 934.9 920.7 922.8 1014 MT MENTHAOIL May17 1KGS 958 964.7 956.1 961.4 3731 MT NATURALGAS Jul17 1mmB 215.2 218.3 215.2 218 173 mmB NATURALGAS Jun17 1mmB 212.5 215.8 212.3 215.3 4061 mmB NATURALGAS May17 1mmB 205.3 209.7 205.3 209 40922 mmB NICKEL Aug17 1KGS 0 0 0 603.7 0 KGS NICKEL Jul17 1KGS 595.7 595.7 593.3 593.7 54 KGS NICKEL Jun17 1KGS 591.3 593.7 587.7 590 1344 KGS NICKEL May17 1KGS 585.2 587.9 581.4 583.9 19467 KGS NICKEL Sep17 1KGS 0 0 0 610 0 KGS NICKELM Aug17 1KGS 0 0 0 604.4 0 KGS MORE

