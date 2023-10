Shocking Video: फ्रैक्चर के कारण स्ट्रेचर पर लेटा था मरीज, डॉक्टर ने मारे जमकर चांटे, वायरल हुआ वीडियो

डीएनए हिंदी: Madhya Pradesh Viral Video- डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है. लेकिन इंदौर में एक ऐसी घटना हुई है, जिसमें डॉक्टर भगवान नहीं शैतान बन गया. मानवता को शर्मसार करने वाला काम करते हुए डॉक्टर ने मरीज को कई जोरदार थप्पड़ मारे, जबकि वह मरीज एक्सीडेंट में पैर में फ्रैक्चर के कारण स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ था. डॉक्टर का इससे भी मन नहीं भरा तो उसने मरीज को जमकर गंदी-गंदी गालियां भी दीं. यह घटना मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के सरकारी अस्पताल महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय (MY Hospital) में हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो वायरल होने के बाद जूनियर डॉक्टर के सस्पेंड कर दिया गया है.

क्या दिख रहा है वायरल वीडियो में

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल का बताया जा रहा है, जो इंदौर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है. हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर आकाश कौशल ने स्ट्रेचर पर लेटे एक मरीज मदन सिंह के साथ जमकर अभद्रता की. वीडियो में बेहद गुस्से में दिख रहे डॉक्टर कौशल ने मरीज के चेहरे पर एक के बाद एक कई चांटे मारे. इससे भी मन नहीं भरा तो डॉक्टर उसे गंदी-गंदी गालियां भी देते हुए दिखाई दिया.

The patient is being scolded and slapped by the doctor in 'MY Hospital' in Indore, Madhya Pradesh



This is how patients are treated by Doctors in Madhya Pradesh under Shivraj Singh Chauhan's BJP Govt. pic.twitter.com/rROmRWRvWJ