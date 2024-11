Lok Sabha Elections 2024 कैसा है RaeBareli का मिजाज सुनें कलाकार निसार वारिस की जुबानी

लोकसभा चुनाव के हर चरण के साथ चुनावी रोमांच बढ़ता ही जा रहा है. हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी पुश्तैनी सीट अमेठी से ना लड़कर अपनी मां सोनिया गांधी की पुश्तैनी सीट रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया है. आज देखें DNA के इस स्पेशल वीडियो में 'चुनाव की कहानी, कलाकार की जुबानी' The election excitement is increasing with every phase of Lok Sabha elections. Recently, Congress leader Rahul Gandhi has decided to contest elections from his mother Sonia Gandhi's ancestral seat Rae Bareli instead of contesting from his ancestral seat Amethi. Watch today in this special video of DNA 'Story of Elections, in the artist's words'