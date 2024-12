Anant-Radhika के Pre-wedding में Neeta Ambani ने बेटी Isha Ambani के साथ जमकर किया डांस

Neeta Ambani Dance: रिलायंस इंडस्ट्रीज की संस्थापक (Founder and Chairperson of Reliance Industries) और चेयरपर्सन नीता अंबानी (Neeta Ambani) ने संगीत समारोह (Sangeet Function) में 'घर मोरे परदेसिया' (Ghar More Pardesia) पर नृत्य किया - अनंत और राधिका (Anant Ambani and Radhika Merchant Pre-wedding) के विवाह पूर्व समारोह में निकट और दूर से आए मेहमानों का गर्मजोशी से, पारंपरिक स्वागत किया.