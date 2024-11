जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच रविवार सुबह से मुठभेड़ चल रही है. इसमें भारतीय सेना के 3 जवान घायल हो गए हैं. अधिकारियों ने बताया कि केशवान के जंगलों में सुबह करीब 11 बजे उस समय एनकाउंटर शुरू हो हुआ, जब सेना और पुलिस के संयुक्त तलाश दलों ने छिपे हुए आतंकवादियों की घेराबंदी की. सेना ने 3-4 दहशतगर्दों को घेर रखा है. दोनों तरफ से गोलीबारी अभी जारी है.

न्यूज एजेंसी ANI ने एक वीडियो जारी किया है. जिसमें कुछ सुरक्षाबल घेराबंदी करते नजर आ रहे हैं. अधिकारियों का मानना है कि ये वही आतंकी गुट हो सकता है जिसने 7 नवंबर को कुंतवाड़ा में एक गांव के 2 वीडीजी मेंबर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

अधिकारियों ने कहा कि 2 ग्राम रक्षा रक्षकों की हत्या के बाद कुंतवाड़ा और केशवान के जंगलों में एंटी टेररिज्म ऑपरेशन जारी है. पुलिस प्रवक्ता ने कहा, ‘केशवान-किश्तवाड़ में आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई. माना जा रहा है कि तीन या चार आतंकवादी फंसे हुए हैं.’ अधिकारियों ने कहा कि दोनों तरफ से भारी गोलीबारी की जारी है.

#WATCH | J&K: Encounter underway at Keshwan, Kishtwar between terrorists and security forces. 3-4 terrorists are believed to be trapped. This is believed to be the same group which killed 2 VDG members of a village in Kuntwara on November 7.



