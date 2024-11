सिनेमा हॉल में एक लड़की ने पॉपकॉर्न ले जाने के लिए कुछ ऐसा किया जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस लड़की ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि शायद अब उन्हें पीवीआर ब्लॉक कर देगा

सोशल मीडिया पर आए दिन मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई बार लोग वायरल होने के चक्कर में ऐसे काम कर देते हैं जो कि चर्चा का विषय बन जाते है. ऐसा ही एक वीडियो हाल ही में वायरल हो रहा है, दरअसल पीवीआर में मूवी देखने के दौरान पॉपकार्न खाना किसे पसंद नहीं . लेकिन थियेटर में पॉपकार्न के बढ़े हुए दामों को लेकर अक्सर लोगों की शिकायत रहती है.

वीडियो हुआ जमकर वायरल

इसी समस्या से परेशान होकर एक महिला ने सिनेमा हॉल में पॉपकार्न ले जाने के लिए जो किया है उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ये महिला पॉन्डिचेरी की है. इस वीडियो को अब तक इस वीडियो को 23 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. पायल ने थिएटर ले जाने के लिए घर पर पॉपकॉर्न बनाए.

शू बॉक्स में भरे पॉपकॉर्न

फिर एक शू बॉक्स में रखा, साथ में एक सॉफ्ट ड्रिंक की कैन डाली और फिर इसे एक शॉपिंग बैग में छिपा लिया. इस बैग को लेकर पायल अपने दोस्त के साथ PVR थिएटर में दाखिल हुई. थिएटर के कर्मचारी इस बैग के अंदर क्या था, इससे अनजान थे. इसलिए उन्हेंने बैग चैक नहीं किया.

वीडियो के कैप्शन में पायल ने लिखा, "PVR शायद मुझे इसके बाद ब्लॉक कर देगा, लेकिन YOLO (You Only Live Once)."

