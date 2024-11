Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षबलों के बीच मुठभेड़ जारी है. सेना लगातार आतंकियों के खिलाफ अभियान चला रही है. इसी बीच सोपोर, बारामूला के सामान्य क्षेत्र में ऑपरेशन राजपुरा में सुरक्षाबलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है. यहां पर अभी तलाशी अभियान जारी है. ऐसी खबर है कि दो आंतकी और फंसे हुए है.

इशबार इलाके में मुठभेड़ जारी

दूसरी तरफ श्रीनगर के इशबार इलाके के पीछे भी आतंकियों और सुरक्षाबलों की मुठभेड़ चल रही है. ज़बरवान वन क्षेत्र में आतंकवादियों और सेना के जवानों के बीच जमकर गोलाबारी की जा रही है. सेना पिछले कई दिनों से यहां सर्च ऑपरेशन चला रही है और ढूंढ-ढूंढ कर आतंकियों का खात्मा कर रही है.

#WATCH | J&K | One terrorist neutralised by security forces in Operation Rajpura in the general area of Rajpura, Sopore, Baramulla. A search operation is underway.



(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/LDPYFdfLiY