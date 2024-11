कोलकाता एयरपोर्ट पर उस समय अफरातफरी मच गई जब वहां बम होने की सूचना फैल गई. हालांकि, जांच में पाया गया कि सूचना झूठी थी. अब कोलकाता एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने उस शख्स को हिरासत में लिया है जिसने ये अफवाह फैलाई थी. शख्स ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान में बम होने की जानकारी दी थी. बम की झूठी अफवाह पर सुरक्षा एजेंसियां और ​​डॉग स्क्वॉड की टीम विमान की तलाशी करने लग गई. जांच के बाद मामला झूठा निकला है, जिसके बाद अब आगे की कार्रवाई की जा रही है.

बम की झूठी अफवाह फैलाई

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, कोलकाता एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, क्योंकि उसने विमान में बम होने का झूठा दावा किया था. उसे एयरपोर्ट के बोर्डिंग एरिया से हिरासत में लिया गया. अब सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं. हवाई अड्डे के सूत्रों के अनुसार, यात्री ने सीआईएसएफ और इंडिगो स्टाफ को बताया कि उसे संदेह है कि कोलकाता-चेन्नई इंडिगो फ्लाइट 6ई 892 में बम रखा हो सकता है.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के प्रवक्ता ने बताया कि हवाई अड्डे के गेट नंबर 18 के पास बैठे यात्री को संदेह हुआ कि बैग के अंदर बम रखा है. बाद में पता चला कि बैग वास्तव में इंडिगो की एक महिला कर्मचारी का था. प्रवक्ता ने पुष्टि की कि सुरक्षा कर्मियों ने प्रोटोकॉल के अनुसार काम किया और यात्री का दावा झूठा पाया गया.

#WATCH | A person has been detained by security agencies at Kolkata Airport after he falsely claimed that there was a bomb on the plane. He was held from the boarding area of the airport.



Visuals from Netaji Subhas Chandra Bose International Airport, Kolkata pic.twitter.com/IXjV4ZHq5A