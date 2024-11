Delhi Hindu Sikh Unity Protest: कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तानी समर्थक भीड़ द्वारा हिंदू मंदिर पर हमला किए जाने के विरोध में रविवार को दिल्ली में कनाडा उच्चायोग के बाहर हिंदू और सिखों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन हिंदू सिख ग्लोबल फोरम के सदस्यों ने किया. विरोध प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड्स गिराने की कोशिश की गई. प्रदर्शनकारियों ने हिंदू-सिख एकता जिंदाबाद के नारे लगाए. इस घटना के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात कर कई स्तरों पर बैरिकेडिंग की.

'मंदिरों पर हमले बर्दाश्त नहीं'

प्रदर्शन कर रहे कई कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स पर चढ़ने की कोशिश की. साथ ही 'हिंदू-सिख एक हैं' और 'कनाडा में मंदिरों का अपमान भारतीय नहीं सहेंगे', जैसे नारे लगाए. हिंदू सिख ग्लोबल फोरम के अध्यक्ष तरविंदर सिंह मारवाह ने कहा-'आतंकवाद के दौरान एक पूरी पीढ़ी नष्ट हो गई थी. वे या तो मारे गए या वे दूसरे देशों में चले गए. फिर उन्होंने हमारी युवा पीढ़ी के जीवन को बर्बाद करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल शुरू किया. इसके बाद जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश भी की गई. उन्होंने कहा, इन सब के बाद मंदिरों पर हमले शुरू हो गए हैं जो बिल्कुल गलत है.

कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले के विरोध में प्रदर्शन

यह विरोध प्रदर्शन 4 नवंबर को कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर खालिस्तानी समर्थकों द्वारा श्रद्धालुओं पर किए गए हमले के बाद हुआ है. इस घटना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लोगों ने निंदा की . हमले के बाद, ब्रैम्पटन मंदिर के बाहर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, साथ ही मिसिसॉगा में भी प्रदर्शन हुए. एक कनाडाई पुलिस अधिकारी, हरिंदर सोही को खालिस्तान समर्थक विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए निलंबित कर दिया गया. जिस प्रदर्शन में भारत विरोधी नारे लगाए गए थे.

