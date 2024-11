अगर आपने भारतीय मानक ब्यूरो के ग्रुप ए, बी और सी पदों के लिए आवेदन किया है तो इस डायरेक्ट लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं...

BIS Admit Card 2024: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने विज्ञापन संख्या 01/2024/Estt के तहत ग्रुप ए, बी और सी पदों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. इन पदों के लिए पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bis.gov.in पर जाकर अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. इस भर्ती अभियान के तहत पीए, एडी और एसएसए जैसे पदों सहित 345 पदों को भरा जाना है. यह परीक्षा 19 और 21 नवंबर 2024 को होनी है और अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आयोजित की जाएगी. प्रत्येक पेपर कुल 150 अंकों का होगा.

BIS Admit Card 2024 कैसे डाउनलोड करें-

बीआईएस एडमिट कार्ड 2024 तक पहुंचने के लिए उम्मीदवार इन आसा स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर डायरेक्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं-

स्टेप 1: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की आधिकारिक वेबसाइट bis.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर Career Opportunity > Recruitment Advt./Result पर जाएं.

स्टेप 3: अब Downloading of Call letters for various Group A, B & C posts – Advt. No. 01/2024 के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि) दर्ज करें.

स्टेप 5: कैप्चा भरें और लॉगिन बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 6: आपका BIS एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा. परीक्षा के दिन के लिए एक कॉपी डाउनलोड करें और प्रिंट करें.

यहां क्लिक करके भी आप डायरेक्ट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

