Krishna Janmabhoomi Case: अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि उसी जगह थी, जहां बाबरी मस्जिद बनाई गई है. इस बात की पुष्टि जगदगुरु रामभद्राचार्य (Jagadguru Rambhadracharya) ने पुराणों में दिए सबूतों से अदालत के सामने की थी. अब वे मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि को लेकर हिंदू और मुसलमानों के बीच चल रहे विवाद में भी सबूत पेश करने को तैयार हैं. उन्होंने शनिवार को जयपुर पहुंचने पर इस बात का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि यदि अदालत ने उन्हें बुलाया तो वे उसके सामने यह साबित करेंगे कि मथुरा में बताई गई जगह पर ही भगवान श्रीकृष्ण ने जेल की सलाखों के पीछे माता देवकी की कोख से अवतरण लिया था. इसके अलावा जगदगुरु रामभद्राचार्य ने एक और बड़ी कसम खाई है. उन्होंने कहा है कि जब तक कृष्ण जन्मभूमि केस का फैसला हमारे पक्ष में नहीं आ जाता है, तब तक मैं किसी भी कृष्ण मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं जाऊंगा.

'जल्द मिलेगी हमें सफलता'

जगदगुरु रामभद्राचार्य महाराज (Jagadguru Ramabhadracharya Maharaj) इस समय राजस्थान के जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में 9 दिवसीय रामकथा कर रहे हैं. इस दौरान ही उन्होंने कहा,'जब तक हमारे पक्ष में श्रीकृष्ण जन्मभूमि का फैसला नहीं आ जाता. मैं तब तक किसी कृष्ण मंदिर में दर्शन नहीं करूंगा. यदि मुझे कोर्ट ने सबूत देने के लिए बुलाया तो मैं जरूर जाऊंगा. जल्द ही हमें सफलता मिलेगी.'

